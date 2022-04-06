Twitter работает над функцией редактирования публикаций

Компания Twitter объявила, что с прошлого года работает над функцией редактирования публикаций. Тестирование начнется в ближайшие месяцы. Новую функцию смогут опробовать пользователи платной подписки Twitter Blue.

now that everyone is asking… yes, we’ve been working on an edit feature since last year! no, we didn’t get the idea from a poll 😉 we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

«Люди хотят иметь возможность исправлять (иногда досадные) ошибки, опечатки и необдуманные высказывания. Сейчас им приходится удалять и снова публиковать сообщения», — Джей Салливан, вице-президент по потребительским продуктами Twitter.

По словам Салливана, редактирование твитов была «наиболее востребованной функцией на протяжении многих лет». Сейчас компания изучает, как реализовать функциональность, не нарушив «целостность» диалогов.

Прежний глава компании Джек Дорси (Jack Dorsey) выступал против появления этой функции, считая, что она позволит изменять суть постов задним числом, и в 2020 году заявлял, что Twitter «возможно никогда» не добавит функцию. Позиция изменилась после того, как во главе компании, в конце 2021 года, встал Параг Агравал (Parag Agrawal).

В середине марта этого года Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter, став крупнейшим внешним акционером компании. Пару дней спустя Маск запустил в соцсети опрос, нужна ли функция редактирования твитов — более 70 % опрошенных проголосовали «за».