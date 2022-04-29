Twitter признал, что из-за ошибки несколько лет завышал статистику пользователей

Компания Twitter опубликовала отчет по итогам первого квартала 2022 года. Выручка за отчетный период составила 1,2 млрд. долларов, что на 16% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом поступления средств оказались несколько ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 1,23 млрд. долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,04 долларов (прогноз 0,03 долларов). Выручка от рекламы увеличилась до 1,1 млрд. долларов, что на 23% больше по сравнению с показателем первого квартала 2021 года. Операционные убытки достигли 128 млн. долларов.

Количество ежемесячных активных пользователей социальной сети выросло до 229 млн. человек, что на 15,9% больше по сравнению с показателем за первые три месяца прошлого года. При этом в США рост пользовательской базы составил лишь 6,4%. Количество пользователей Twitter из других стран выросло до 189,4 млн. человек, что говорит о росте на 18,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Кроме того, компания признала, что из-за ошибки несколько лет завышала статистику пользователей. Речь идет о пользователях, которые монетизируются. Это уникальный показатель, который рассчитывают именно в Twitter. Из-за ошибки с 2019 года этот параметр был неверным. Разница после пересчета колеблется в разных отчетах от 1,4 млн. до 1,9 млн. пользователей. . Ошибку удалось найти при аудите перед сделкой с Илоном Маском.