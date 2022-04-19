Tesla теперь предлагает портативный зарядный кабель для электромобилей за доплату

Крупные бренды смартфонов уже довольно давно предлагают урезанную комплектацию своих новинок, без зарядного кабеля. Теперь и компания Tesla предлагает покупателям доплатить за портативный блок питания, который раньше входил в комплект поставки электромобиля.

По словам главы Tesla Илона Маска, комплектные кабели редко использовались владельцами электромобилей. Они либо подключали машину к оборудованным в собственном доме зарядным устройствам, либо использовали публичные зарядные станции.

Ранее электромобили Tesla, реализуемые на американском рынке, сразу комплектовались зарядными кабелями с разъемами NEMA 14-50 и NEMA 5-15, последний позволял в случае необходимости пополнить заряд тяговой батареи от обычной бытовой розетки, потребляя не более 1,3 кВт. Такой кабель позволяет за один час увеличить запас хода электромобиля не более чем на 5 км при подключении к сети с напряжением 110 В. Позже Tesla отказалась от оснащения электромобилей зарядным кабелем второго уровня (NEMA 14-50), оставив только базовый кабель NEMA 5-15. Теперь оба будут предлагаться за доплату, кабель второго уровня стоит 400 долларов, первого – 275 долларов. Маск также заявил, что позднее розничная цена кабеля второго уровня будет снижена до 200 долларов.

Кроме того, компания будет предлагать к зарядным кабелям больше различных переходников (по цене от 35 до 45 долларов за штуку), позволяющих заряжать машину от бытовых розеток разных типов.