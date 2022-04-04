Tesla опубликовала видео процесса сборки Model Y с дрона

Компания Tesla опубликовала видео, в котором с дрона показывается работа завода Gigafactory Berlin. Ролик демонстрирует процесс производства Model Y.

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Демонстрируются различные стадии производства Tesla Model Y, включая штамповку элементов кузова, их сварку, сборку деталей, покраску и так далее. Видеоролик заканчивается тем, что дрон вылетает из здания завода, после чего зрители могут оценить его огромные габариты.

Завод Tesla в Германии обошелся в 5 млрд. евро и стал крупнейшей инвестицией в немецкий авторынок. Планируется произвести 2 тыс. автомобилей в первые несколько недель серийного производства и около 500 тыс. в год после выхода на полную мощность.