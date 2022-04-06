Стартовала регистрация на Counter-Strike: Global Offensive в рамках XVI Национального чемпионата по компьютерным играм

Федерация киберспорта Азербайджана объявляет о старте регистрации для участия в соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive в рамках XVI Национального чемпионата по компьютерным играм. Регистрация продлится до 17 апреля 2022 года. Соревнования пройдут в смешанном формате (онлайн/LAN) с 19 апреля по 6 мая. В чемпионате могут принять участие граждане Азербайджана старше 16 лет.

Отметим, что победители Национального чемпионата получат право представлять Азербайджан в этой категории на чемпионате Европы, который пройдет в городе Клуж (Румыния) с 5 по 10 июля текущего года.

Пройти регистрацию для участия в соревнованиях можно по этой ссылке: https://forms.gle/q2958CJ1kvG9eYkc6