Стали известны участники международного стартап-саммита Take Off Baku, который пройдет в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Право на участие в Take Off Baku завоевали 50 стартапов из 8 стран, в том числе из Азербайджана.

Сообщаем, что в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, утверждены участники международного стартап-саммита Take Off Baku.

По условиям конкурса жюри определило 50 сильнейших стартапов среди команд с MVP (товар, приобретаемый покупателями, который может быть улучшен на основе отзывов покупателей), готовыми продуктами и наличием продаж.

Отметим, что всего для участия в международном мероприятии зарегистрировались 287 стартапов из 32 стран, 101 из которых являются представителями Азербайджана.

Стартапы-участники выступят на Take Off Baku перед инвесторами, представляя 11 направлений деятельности: 9 в образовании, 5 в финансах, 2 в здравоохранении, 7 в «Умном городе», 2 в транспорте и логистике, 2 в инфраструктуре и безопасности, 3 в развлечениях, 8 в социальной сфере, 1 в Media & Ads и 11 по другим направлениям.

80% от общего объема представленных проектов составляет программное обеспечение, а 20% — аппаратное.

Перед официальным открытием международные менторы проведут 11 мастер-классов для 50 стартапов-участников на следующие тематики: «Выбор правильного сегмента рынка», «Решения, ориентированные на клиента», «Питчинг», «Инновации и эффективность», и «Функциональная компетентность стартап-команды».

Стоит отметить, что саммит предоставит возможность стартапам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B, встретиться с инвесторами, принять участие в выставках и панельных дискуссиях.

Церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения, состоится 28 мая.