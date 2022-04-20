Sony выпустила программу для обновления геймпада DualSense через ПК

Компания Sony выпустила программу, которая позволяет обновлять геймпад DualSense прямо на ПК. О релизе специального приложения компания рассказала на своем сайте.

Для обновления DualSense нужно скачать ПО, а затем обновить геймпад, подключив его к ПК с помощью USB-кабеля. Требуется Windows 10 или Windows 11, а также дисплей разрешением не менее 1024 × 768.

Ранее DualSense можно было обновлять только через PS5, но теперь консоль не требуется.