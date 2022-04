Softprom подписал контракт с Logsign, поставщиком SIEM / SOAR

Logsign, лидер в категории Security information and Event Management (SIEM) и Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), объявили о подписании дистрибьюторского контракта с Softprom — Value Added IT Distributor. Согласно контракта, Softprom займется продвижением и дистрибуцией платформы Logsign платформы на территории DACH (немецкоговорящие страны), Центральной и Восточной Европы, и стран СНГ.

“Мы видим растущий спрос на недорогие SIEM решения, которые могут быть использованы клиентами среднего размера и SOAR средства автоматизации процессов расследования инцидентов информационной безопасности для принятия контрмер. Появление в нашем портфеле Logsign является логичным шагом, для того чтобы предложить эти решения во всех странах нашего присутствия”, — отметил Павел Жданович, основатель и управляющий директор группы компаний Softprom.

Тугче Дурмаз, операционный директор Logsign, отметил, что компания фокусируется на технологии обнаружения и реагирования с полнофункциональной и удобной SIEM и SOAR платформой. «Они независимы и дополняют друг друга, что делаем их более безопасными в растущем кибермире. Наши продукты имеют продуманную архитектуру гарантируя пользователям эффективное хранение, кластерную среду и быстрый доступ к актуальным данным. Активно предоставляя сервис для более 600 компаний по всему миру. Наши SIEM и SOAR решения следующего поколения, в первую очередь ориентированы на обнаружение в реальном времени, реагировании и автоматизации операций по безопасности. Мы рады старту сотрудничества с Softprom в Центральной и Восточной Европе, работа с опытными и квалифицированными партнерами всегда имела решающее значение для нашего успеха», — сказал Тугче Дурмаз.