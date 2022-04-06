Softprom и OPSWAT подписали дистрибьюторское соглашение для расширения портфеля решений для кибербезопасности

Softprom, Value Added IT-дистрибьютор, и OPSWAT, лидер в области решений для защиты критической инфраструктуры (CIP) от кибератак, подписали дистрибьюторское соглашение для расширения портфеля решений для кибербезопасности. Softprom будет внедрять и продвигать решения OPSWAT в странах СНГ и Европы, включая Азербайджан.

OPSWAT является мировым лидером в области решений для кибербезопасности критически важной инфраструктуры ИТ, ОТ и АСУ ТП, а также технологии компьютерной безопасности для удаления потенциально вредоносного кода из файлов Content Disarm & Reconstruction (CDR), и защищает критически важные организации по всему миру от вредоносных программ и атак нулевого дня.

Продукты OPSWAT сфокусированы на предотвращении угроз и создании процессов для безопасной передачи данных, а также безопасного доступа к устройствам. Решения OPSWAT для защиты критической инфраструктуры защищают как государственные, так и частные организации с помощью новейших технологий, процессов и сканирования оборудования для обеспечения передачи данных, файлов и доступа к устройствам через критически важные сети. Более 1500 организаций по всему миру, включая финансовые службы, оборонную индустрию, производство, энергетику, аэрокосмическую промышленность и транспортные системы, доверяют OPSWAT защиту своих файлов и устройств.

Продуктовый портфель OPSWAT содержит две основные продуктовые платформы: MetaDefender для предотвращения угроз и MetaAccess для контроля доступа к облаку и соответствия требованиям конечных точек.

MetaDefender использует уникальную технологию глубокого обезвреживания и реконструкции содержимого OPSWAT (Deep CDR) для удаления угроз из файлов путем реконструкции файлов, а также удаления потенциально вредоносного контента и сценариев. MetaDefender производит мультисканирование, оценку уязвимостей на основе файлов и упреждающую защиту от потери данных (Proactive DLP).

MetaAccess обеспечивает безопасность приложений SaaS и облачных данных. Эта платформа разрешает доступ на основе состояния устройства и соответствия требованиям, помогая администраторам заблокировать подключение рискованных устройств к конфиденциальным облачным данным и приложениям SaaS.

Продуктовый портфель OPSWAT содержит также решения для активной защиты промышленной кибербезопасности, специально разработанные для сред OT/ICS. Анализ вредоносных программ и песочница OPSWAT — это лучшее решение для изолированной программной среды для анализа вредоносных программ в критически важных инфраструктурных организациях.

Softprom готов предложить партнерам и клиентам поставку продуктов OPSWAT, предоставление консультаций, техническую поддержку в проектах.