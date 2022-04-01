Samsung и iFixit готовятся к запуску программы самостоятельного ремонта устройств Galaxy

Компания Samsung и iFixit запустят программу, с помощью которой любой пользователь сможет самостоятельно отремонтировать свое устройство линейки Galaxy.

В рамках программы Samsung предоставит пользователям инструкции, оригинальные запчасти и инструменты для проведения самостоятельного ремонта.

В проект пользовательского ремонта сначала войдут устройства Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy Tab S7 Plus. Согласно данным, на начальном этапе, с помощью пошаговых инструкций клиенты смогут самостоятельно заменить дисплей, заднюю панель и зарядный порт. Позднее южнокорейская компания намерена расширь действие программы самостоятельного ремонта устройств, чтобы охватить больше моделей. Кроме того, неисправные детали пользователи смогут отправлять в Samsung для их последующей переработки. Предполагается, что, ремонтируя собственные устройства, пользователи будут генерировать меньше электронного мусора.

Отметим, что о подобной программе в 2021 году заявляла компания Apple.