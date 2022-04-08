Решения IceWarp дают возможность комплексного подхода к модернизации государственного сектора

Чешская компания IceWarp, согласно отчету правительства Швеции о «Системе межведомственного электронного взаимодействия», стала одним из трех рекомендуемых поставщиков альтернативных решений для цифрового сотрудничества между государственными организациями. Как и решения известных конкурентов Microsoft и Google, ПО IceWarp способно удовлетворить потребности госучреждений в области информационной безопасности и защиты персональных данных, а также укрепления их цифрового суверенитета. Решения IceWarp привлекательны возможностью локального хранения данных, прозрачностью работы с этими данными и конфиденциальной информацией, что является необходимым условием для госструктур Азербайджана.

IceWarp привлёк шведское правительство облачными офисными инструментами, которые наравне конкурируют с Google Workspace и Microsoft 365. «Основная причина, по которой шведские учреждения включили IceWarp в тройку рекомендуемых решений, — это необходимость прозрачной работы с данными, а также возможность их локального хранения», — комментирует Филип Корбель, директор по продажам IceWarp.

Правительство Швеции заинтересовано в таких инструментах IceWarp, как почтовая программа, календарь, групповой чат, видеоконференции, управление задачами и документами, возможность онлайн-редактирования документов. Все они доступны в веб-интерфейсе, десктопном и мобильном приложении (как для iOS, так и для Android).

Программы реализованы на единой облачной платформе IceWarp, нет необходимости устанавливать программы на компьютер пользователя.

«Государственные учреждения могут в полной мере использовать потенциал цифровизации управленческих процессов и выбирать поставщиков, которые изначально делают акцент на защиту конфиденциальных данных, автоматически внедряют в свои решения инструменты кибербезопасности. Это позволит избежать дополнительных затрат на поиск еще одного поставщика инструментов кибербезопасности», — объясняет Адам Пэклт, генеральный директор IceWarp. «Госсектор Азербайджана не должен адаптироваться к существующим решениям, а наоборот поставщики программного обеспечения должны адаптировать свои приложения к потребностям клиентов и законодательным требованиям. Решающее значение имеет смена подхода и поиск целостного решения для государственного и ИТ-сектора».

IceWarp предлагает решения, готовые к будущему и требованиям, связанным с мобильностью трудовых ресурсов. Базовые и расширенные инструменты для виртуального офиса являются альтернативой Microsoft Office. Например, IceWarp предоставляет возможность совместной работы онлайн: TeamChat объединяет видеоконференции с командным чатом и, в отличие от Microsoft Teams, дает новым клиентам возможность хранить все данные в собственном центре обработки данных.

О IceWarp

IceWarp — чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2001 году. Продукты компании распространяются в Чехии через Apptc.me. Изначально IceWarp была сосредоточена на разработке собственной платформы почтового сервера как альтернативе популярному в то время продукту — Microsoft Exchange. За последние двадцать лет предложение компании увеличилось и теперь включает в себя набор базовых и расширенных офисных инструментов, а также платформу для видеоконференций или командного чата. Сеть деловых партнеров IceWarp охватывает более пятидесяти стран мира, а ее клиентами являются государственные учреждения и известные компании из частного сектора.

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