Realme Q5i: доступный смартфон с экраном 90 Hz и Dimensity 810

Компания Realme представила смартфон среднего уровня Q5i. Аппарат оборудован 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления кадров 90 Hz. Максимальное значение яркости составляет 600 нит.

Realme Q5i построен на базе процессора MediaTek Dimensity 810. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb (+5 Gb виртуальной), емкость встроенного накопителя UFS 2.1 — 128 Gb.

Основная камера состоит из двух модулей разрешением 13 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4). Фронтальная камера – 8 Мп (f/2,0). Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В оснащение входят LTE, 5G, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, GPS, порт USB-C, слот для microSD и стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Смартфон работает под управлением Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Доступные цвета синий и черный.

Цена версии 4/128 Gb памяти составляет 188 долларов, вариант 16/128 Gb – 204 доллара. Предзаказ на Realme Q5i в Китае уже открыт. Еще две модели этой серии, Realme Q5 и Pro-версия, будут представлены 20 апреля.