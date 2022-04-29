Realme представила доступные телевизоры Smart TV X Full HD с объемным звуком

Компания Realme представила недорогие телевизоры Smart TV X Full HD. Новинка будет предложена покупателям в двух модификациях — с диагональю экрана 40 и 43 дюйма. Обе панели обладают разрешением 1920 × 1080 пикселей, яркостью до 400 кд/м2 и углом обзора 178 градусов. Есть поддержка HDR 10 и технологии снижения задержки ALLM (Auto Low Latency Mode).

Установлен процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 GHz. Объем оперативной памяти равен 1 Gb, встроенный флеш-накопитель вмещает 8 Gb данных. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, контроллер Ethernet, по два порта HDMI и USB, интерфейс S/PDI и встроенная акустика с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos суммарной мощностью 24 Вт. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV 11.0.

Предусмотрено несколько режимов работы для просмотра различного контента: Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy Saving. Пользователи смогут получить доступ к таким сервисам, как Netflix, YouTube и Prime Video.

Цена 40-дюймовой модели составляет 300 долларов, 43-дюймовой – 340 долларов. В продажу в Индии обе модели Realme Smart TV X Full HD поступят 4 мая.