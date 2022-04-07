Realme перестанет комплектовать смартфоны зарядными устройствами

Компания Realme объявила о новой инициативе, которая будет направлена на улучшение экологической обстановки — исключение зарядного устройства из комплекта поставки смартфона.

«Это лишь наш небольшой вклад в устойчивую окружающую среду. Даже небольшие, но реальные изменения могут оказать влияние на спасение планеты», — отмечают в компании.

Первым аппаратом Realme, который не будет иметь зарядного устройства в комплекте, станет Narzo 50A Prime. Зарядку можно будет приобрести в качестве дополнительного аксессуара.

«Ранее мы уже предприняли инициативы, чтобы сосредоточиться на устойчивом развитии, а также мы пытаемся достичь нулевых выбросов углерода к 2025 году. Это наш шаг к более устойчивой окружающей среде, чтобы мы могли жить в безопасном мире, и мы можем с гордостью сказать, что мы среди немногих, кто действительно меняет ситуацию», — говорится в сообщении Realme.

В будущем и другие смартфоны компании лишатся комплектного зарядного устройства. Напомним, первой отказалась от ЗУ в комплекте Apple с iPhone 12. Затем за ней последовала Samsung и другие компании.