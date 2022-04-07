Realme 9 4G: 108-Мп камера, датчик сердечного ритма в экране и доступная цена

В Индии представлен смартфон среднего уровня Realme 9 4G. Аппарат получил 6,4-дюймовый AMOLED-экран разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 360 Hz. Максимальная яркость — 1000 нит. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 680. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 128 Gb. Есть слот для карт microSD.

Основная камера тройная: главный датчик на 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, F/1.75), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 2 Мп макрообъектив. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX471).

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C и 3,5 мм аудиоразъем. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев может измерять частоту сердечного ритма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Габариты составляют 160,2 х 73,3 х 7,99 мм, вес — 178 гр.

Цена Realme 9 4G стартует с отметки ориентировочно 218 долларов. Смартфон поступит в продажу в Индии 12 апреля.