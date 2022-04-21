Цифровая реальность Бакинского метрополитена

В Бакинском метрополитене введены в эксплуатацию электронные системы подсчета пробега и контроля исполнения ремонта подвижного состава на базе гиперконвергентного решения Dell VxRail.

Очень сложно представить современный Умный город без умного транспорта. Метрополитен, в инфраструктуру которого входит большое количество объектов контроля и управления, не является исключением из этого правила. Высочайшие требования к безопасности процесса перевозки пассажиров, а также потребность в быстром и оперативном реагировании на непрерывно меняющиеся условия вынуждают этот вид транспорта быть по-настоящему интеллектуальным.

Бакинский метрополитен был сдан в эксплуатацию 55 лет назад, 6 ноября 1967 года. В настоящее время в его состав входит 26 станций, 62 состава, одно электродепо и три линии протяженностью 36,6 км. Согласно «Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена», в будущем метрополитен будет состоять из 76 станций, пяти электродепо и пяти линий общей протяженностью 119,1 км. Безусловно, такая инфраструктура не сможет продолжать работу, опираясь на старые, аналоговые или ручные механизмы и алгоритмы. Современные технологии предлагают более быстрые и менее зависимые от человеческого фактора решения, которые Бакинский метрополитен сегодня успешно внедряет с помощью своих партнеров.

О ряде решений по автоматизации процессов Бакинского метрополитена рассказывают менеджер по развитию бизнеса компании Bakinity Анар Алиев и начальник службы ИКТ Бакинского метрополитена Гусейн Гулиев.

— Была поставлена задача по автоматизации процесса подсчета пробега подвижного состава Бакинского метрополитена. В процессе разработки решения выяснилось, что в электродепо отсутствует необходимая IT-структура, которая могла бы поддерживать работоспособность данной системы. Поэтому нами было выдвинуто предложение по развертыванию гиперконвергентной инфраструктуры, которая включала в себя проводную и беспроводные сети на территории электродепо, а также серверную платформу. В качестве технического решения мы опирались на создание небольшого data-центра с необходимыми системами поддержания его жизнеобеспечения. Ядро data-центра было построено на программно-аппаратном комплексе Dell VxRail, сочетающем в себе все элементы современного центра обработки данных, включая All-Flash хранилище, вычислительные ресурсы, сетевые компоненты и средства управления. В data-центре используется гиперконвергентная инфраструктура, состоящая из пяти узлов Dell VxRail P570. У каждого сервера внушительный запас по сетевым ресурсам и 4 Тb оперативной памяти. С основным офисом Бакинского метрополитена был налажен скоростной отказоустойчивый канал связи 20 Гбит/с, который в будущем планируется расширить до необходимой скорости, — говорит Анар Алиев.

— На данный момент метрополитен использует эту инфраструктуру как для обслуживания потребностей электродепо, так и в качестве резервного центра для существующих виртуальных машин, а также различных имеющихся автоматизированных платформ, — отмечает начальник службы ИКТ Бакинского метрополитена Гусейн Гулиев.

В современных условиях скорость и оперативность имеют критическое значение. Современный центр обработки данных не может сохранить конкурентоспособность, если выделение ресурсов инфраструктуры будет осуществляться в течение недель или месяцев. VxRail — это единственное полностью интегрированное, предварительно настроенное и протестированное устройство гиперконвергентной инфраструктуры на базе VMware Virtual SAN, которое можно развернуть в течение нескольких часов. Простое и экономичное гиперконвергентное решение VxRail упрощает широкий спектр операций и поддерживает большинство приложений и рабочих нагрузок. Семейство Dell VxRail состоит из специализированных платформ, оснащенных сервисами управления данными, механизмами отказоустойчивости и управления качеством обслуживания. Эти устройства ускоряют, упрощают и совершенствуют предоставление виртуальных рабочих мест, критически важных бизнес-приложений и инфраструктуры для удаленных офисов.

— Возвращаясь к автоматизации процесса подсчета пробега подвижного состава, хочу отметить, что в итоге нами была разработана система, опирающаяся на решения компании Zebra Technologies и ряда других вендоров, которая подразумевает оснащение поездов подвижного состава специальными RFID-метками и установку на основных узлах метрополитена считывающих устройств, которые в режиме реального времени на базе разработанного нами программного обеспечения осуществляют необходимые расчеты. Учитывая тот факт, что пробег вагонов подвижного состава метрополитена непосредственно связан с плановым обслуживанием, мы также предложили Заказчику разработать систему для контроля исполнения ремонта. Данная система в итоге заменит немалую часть бумажного документооборота и позволит более точно проводить расчеты для осуществления планового ремонта и технического осмотра поездов и вагонов. Приятно осознавать, что наши решения стали, по сути, уникальными на пространстве СНГ, а расширение инфраструктуры Бакинского метрополитена, включая постройку новых электродепо, уже будет осуществляться с их использованием. Не исключаю, что решения по автоматизации Бакинского метрополитена в будущем могут быть расширены за счет реализации новых задач, например, по проверке износа рельсов, что непосредственно зависит от нагрузки на них в виде суммарной массы за период времени. Созданная нами система подсчета пробега также может выполнять ряд сопутствующих задач. К примеру, все службы, имеющие отношение к данному процессу, теперь имеют доступ к оперативному состоянию подвижного состава по линиям метро и в электродепо. Созданы цифровые копии паспортов вагонов, инструменты по комплектации составов и назначению их на маршруты. В будущем, внедрив в нее элементы искусственного интеллекта, будет возможно осуществлять анализ причин задержек подвижного состава в пути. Можно будет анализировать и массу других внештатных ситуаций в зависимости от поставленных задач, — добавляет Анар Алиев. — Хочу особо отметить высокий профессионализм, командную работу и отзывчивость сотрудников Бакинского метрополитена, с которыми мы работали в рамках реализации данного проекта. Их участие в поиске решения проблем очень помогло во время его реализации. И такую поддержку мы ощущали на всех уровнях, включая менеджеров проекта и IT-специалистов Бакинского метрополитена. В настоящее время приказом руководства Бакинского метрополитена прошедшая все испытания система успешно введена в эксплуатацию.

— Сегодня метрополитен остро нуждается в качественных IT-продуктах, которые позволят автоматизировать отдельные функции, повысить эффективность и прозрачность процессов. А переход на гиперконвергентные решения является одним из векторов цифровой трансформации Бакинского метрополитена. Возможность добиться экономии за счет одновременного снижения затрат на само оборудование, а также на его внедрение и обслуживание, сделала очевидным выбор в пользу программно-аппаратного комплекса Dell VxRail. Внедрение технологии HCI в долгосрочной перспективе избавит Бакинский метрополитен от внеплановых расходов, таких как закупка дополнительного оборудования или обновление отдельных компонентов. Кроме того, на базе этого решения компании Bakinity удалось решить одни из актуальнейших задач метрополитена, связанных с ежедневным объективным подсчетом пробега подвижного состава. Реализованное решение подсчета пробега подвижного состава позволяет получать подробные аналитические данные по транспортным системам для повышения надежности и скорости обслуживания с более высоким уровнем прогнозирования. Бонусом стала и имплементированная на базе этого решения система контроля исполнения ремонта. Благодаря этому комплексу выросла производительность по плановому ремонту подвижного состава и сократилась общая стоимость капитального ремонта, а общая автоматизация этих процессов для растущего с каждым годом числа поездов подвижного состава позволила освободить от рутинной работы работников управляющей системы, — сказал в заключение начальник службы ИКТ Бакинского метрополитена Гусейн Гулиев.

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