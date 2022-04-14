Razer и Lambda представили TensorBook — ноутбук для машинного обучения

Компания Lambda в сотрудничестве с Razer представила портативный компьютер Tensorbook, предназначенный для машинного обучения. Он поставляется со специальным программным обеспечением и имеет впечатляющие показатели производительности по меркам своей специализации.

Новинка оборудована дисплеем размером 15,6 дюйма по диагонали разрешением 2560 x 1440 пикселей и поддерживает частоту обновления 165 Hz. Lambda TensorBook построен на базе процессора Intel Core i7-11800H. Он оснащен 64 Gb оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем на 2 Tb и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 (Max-Q) с 16 Gb видеопамяти GDDR6.

В оснащение входят два порта Thunderbolt 4, три USB Type-A, HDMI 2.1, слот для карт microSD, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и веб-камера формата 1080p.

Ноутбук поставляется с Ubuntu Linux 20.04 LTS, программным пакетом Lambda Stack и такими инструментами, как PyTorch, Tensorflow, CUDA и cuDNN. Кроме того, предусмотрена конфигурация с дополнительно установленной ОС Windows и тем же набором инструментов машинного обучения. Заявляется, что Lambda TensorBook предлагает вчетверо большую производительность в задачах, связанных с машинным обучением, чем устройства на базе чипа Apple M1 Max с 32-ядерным GPU.

Цена в указанной конфигурации составляет 3499 долларов.