Рация Xiaomi Walkie-Talkie 3 обеспечивает дальность связи до 5000 км и качественный звук

Компания Xiaomi выпустила рацию третьего поколения Walkie-Talkie, которая предлагает нескольких улучшенных функций, включая полную поддержку 4G Netcom. Полная поддержка 4G Netcom распространяется на трех основных операторов в Китае, позволяя устанавливать связь на расстоянии до 5000 км по всей стране.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 поддерживает различные методы внутренней связи, в том числе внутреннюю связь один на один, связь с несколькими людьми, а также двусторонние голосовые вызовы. Рация оснащена высокопроизводительной аудиосистемой, состоящей из 40-миллиметрового динамика большого размера и профессионального чипа обработки звука, обеспечивающего увеличение громкости на 30% по сравнению с предыдущими моделями. Также есть алгоритм шумоподавления окружающей среды, который снижает уровень искажений на 10,9%.

Рация имеет встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, который может работать до 100 часов в режиме ожидания, а также может использоваться до 60 часов. Заряжается устройство через USB-C. Устройство оборудовано 2-дюймовым цветным экраном, поддерживает защиту IP54 и оснащено встроенной задней клипсой. Есть разъем 3,5 мм и возможность подключаться к гарнитурам Bluetooth.

Цена рации Xiaomi Walkie-Talkie 3 в Китае составляет 62 доллара.