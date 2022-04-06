QNAP представляет HS-264 Silent NAS с четырехъядерным процессором Intel, двумя портами 2,5GbE и двумя портами 4K HDMI

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, представила бесшумную сетевую систему NAS HS-264 с двумя отсеками на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron N5105. Благодаря двум сетевым портам 2,5GbE, двум выходам 4K HDMI, потоковой передаче/транскодированию мультимедиа в формате 4K и установке приложений по требованию, HS-264 сочетает в себе функциональность NAS с возможностями информационно-развлекательной системы.

HS-264 поддерживает подключение двух 2,5”/3,5” жестких дисков с интерфейсом SATA 6 Гбит/с или твердотельных накопителей с возможностью горячей замены, а также имеет 8 Gb оперативной памяти (без возможности расширения). Благодаря двум портам 2,5 GbE (2,5 G/1G/100M), HS-264 обладает огромным потенциалом пропускной способности для высокоскоростного резервного копирования, совместного использования и потоковой передачи, поддерживая скорость до 5 Гбит/с при объединении портов. Два выхода HDMI и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A позволяют подключаться к нескольким аудио/видеоустройствам или блокам расширения, а аппаратное ускорение шифрования Intel AES-NI обеспечивает конфиденциальность файлов и данных без снижения производительности системы.

«Новый HS-264 продолжает серию уникальных бесшумных и безвентиляторных NAS от QNAP, которые сочетают в себе сильные стороны традиционного NAS с современной конструкцией телевизионной приставки, — отметил Стэнли Хуанг (Stanley Huang), менеджер по продукту QNAP. — С потоковой передачей данных по сети и двумя выходами HDMI мультимедиа становятся доступны по всему дому и на различных устройствах в качестве 4K. Также доступен ассортимент богатых приложений для мультимедиа, резервного копирования и хранения, что делает HS-264 невероятным выбором для домашних пользователей».

HS-264 включает в себя различные мультимедийные приложения. Пользователи могут легко открывать, хранить и управлять альбомами фотографий, а также видео и аудиофайлами с помощью приложений QuMagie, Video Station, и Music Station. HS-264 также поддерживает технологию потоковой передачи мультимедиа Plex и потоковую передачу на Android TV, Apple TV, мобильные устройства и устройства DLNA. Кроме того, пользователи могут взять на себя управление HS-264 с помощью пульта дистанционного управления QNAP RM-IR004.

Данная модель станет доступным на азербайджанском рынке в июне 2022 года. MSRP цена в нашей стране составит 1,399 AZN. Гарантия на HS-264 Silent NAS составляет 2 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.