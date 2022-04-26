Представлены TWS-наушники POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

Бренд POCO представил для международного рынка полностью беспроводные наушники Buds Pro Genshin Impact Edition. TWS-наушники выполнены в стилистике популярной игры Genshin Impact с отсылками к персонажу Кли — маленькой девочки, хорошо владеющей пиротехникой.

Наушники оснащены 9-миллиметровыми излучателями. Время автономной работы с учетом зарядного кейса составляет 28 часов. Есть поддержка быстрой зарядки — с 0 до 100% за 10 минут. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку, его можно полностью зарядить примерно за час. Также имеется защита от влаги (IPX4).

По словам производителя, используется система искусственного интеллекта для автоматической настройки параметров шумоподавления в зависимости от уровня окружающего шума и распорядка дня пользователя. Вес каждого наушника составляет 4,9 гр.

Цена POCO Buds Pro Genshin Impact Edition для Европы составляет 69 евро. К наушникам прилагается коллекционный комплект: книга, брелок в виде рюкзака Кли, сменные амбушуры и провод Type-С.