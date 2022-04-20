Представлены смартфоны среднего уровня Realme Q5 и Q5 Pro

Пару дней назад компания Realme представила смартфон среднего уровня Q5i. Сегодня были представлены еще две модели линейки — Realme Q5 и Q5 Pro. Как оказалось, обе модели это ребрендинг ранее представленных устройств с небольшими изменениями – Realme 9 Pro и Realme GT Neo 2 соответственно.

Технические характеристики Realme Q5:

ОС: Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0;

Дисплей: 6.6″, IPS, Full HD+, 20.1:9, адаптивная частота обновления 120 Hz, тач 240 Hz, 600 нит;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695, 6 нм, GPU: Adreno 619;

Оперативная память: 6/8 Gb;

Встроенная память: 128/256 Gb + карты microSD;

Основная камера: 50 Мп (f/1.8), 2 Мп (f/2.4, портретная) и 2 Мп (f/2.4, макро);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.05);

Аккумуляторная батарея: 5 000 мАч, 60 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем, LDAC и боковой сканер отпечатков пальцев;

Габариты: 164,3 × 75,6 × 8,5 мм;

Вес: 195 гр.

Технические характеристики Realme Q5 Pro:

ОС: Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0;

Дисплей: 6.62″, AMOLED E4, Full HD+, 20:9, адаптивная частота обновления 120 Hz, тач 720 Hz, 1300 нит, 100% DCI-P3, стекло Corning Gorilla Glass 5;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870, 7 нм, GPU: Adreno 650;

Оперативная память: 6/8 Gb;

Встроенная память: 128/256 Gb + карты microSD;

Основная камера: 64 Мп (f/1.79) + 8 Мп (f/2.25, широкоугольная) + 2 Мп (f/2.4, макро);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.45);

Аккумуляторная батарея: 5 000 мАч, 80 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем, LDAC, Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев;

Габариты: 162,9 × 75,6 × 8,65 мм;

Вес: 194,5 гр.

Смартфоны будут предложены покупателям в оранжевом, черном и белом цветовых решениях.

Цены на смартфоны Realme Q5/Q5 Pro:

6/128 Gb памяти – 218/297 долларов;

8/128 Gb памяти – 250/328 долларов;

8/256 Gb памяти – 281/359 долларов.