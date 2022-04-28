Представлены смартфоны среднего уровня iQOO Z6 44W и Z6 Pro

Компания iQOO представила в Индии два новых смартфона бюджетной линейки Z — Z6 44W и Z6 Pro. Оба аппарата получили производительные процессоры Snapdragon и AMOLED-экраны с защитным покрытием SCHOTT Xensation.

iQOO Z6 44W отличается от оригинального iQOO Z6 (также известного как Vivo T1 5G). Модель получила 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz вместо панели на 120 Hz. Дисплей содержит встроенный сканер отпечатков пальцев. Установлен процессор Snapdragon 680 (у Z6 — Snapdragon 695) в сочетании с 4, 6 либо 8 Gb оперативной памяти. Емкость флеш-памяти составляет 128 Gb.

Тройная камера включает датчик на 50 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик для сбора информации о глубине сцены. Фронтальная камера снабжена 16 Мп сенсором. Питание аппарат получает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Габариты составляют 160,80 × 73,79 × 8,42 мм, вес — 180 гр.

iQOO Z6 Pro оснащен таким же 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, но уже с поддержкой 90 Hz, а также более мощным процессором Snapdragon 778G с тремя вариантами памяти: 6/128 Gb, 8/128 Gb и 12/256 Gb.

Набор камер состоит из основного сенсора на 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольной камеры с углом обзора 117 градусов и 2-Мп сенсора для макросъемки. Фронтальная камера также разрешением 16 Мп. Предусмотрена защита от перегрева — в аппарате установлена испарительная камера с жидкостным охлаждением площадью 32,993 мм2. Емкость батареи составляет 4700 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Габариты — 159,7 × 73.6 × 8,49 мм, вес — 180 гр.

Смартфон iQOO Z6 44W будет предлагаться покупателям в двух цветовых решениях — синем и черном. Цена составит 190 долларов за версию 4/128 Gb и 222 доллара — за 8/128 Gb. Модель iQOO Z6 Pro будет доступна в голубом и сером цветах по цене 315 долларов за вариант 6/128 Gb, 325 долларов за версию 8/128 Gb и 380 долларов за 12/256 Gb памяти.