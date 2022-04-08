Представлены смартфоны среднего класса Honor Play6T и Play6T Pro

Компания Honor представила на мероприятии в Китае два смартфона средней ценовой категории — Honor Play6T и Play6T Pro.

Honor Play6T Pro стал самым тонким смартфоном бренда с поддержкой 5G — его толщина составляет 7,45 мм. Аппарат получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (плюс 2 Gb виртуальной), емкость встроенного накопителя — 128 или 256 Gb.

Двойная основная камера включает датчики 48 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 40 Вт составляет 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен в боковой кнопке питания. Установлена операционная система Android 11 с интерфейсом Magic UI 5.0.

Продажи смартфона Honor Play6T Pro начнутся 12 апреля по цене 220 долларов за версию 8/128 Gb памяти и 251 доллар за 8/256 Gb. Доступные цвета: черный и золотисто-розовый.

Базовая версия Honor Play 6T отличается от Pro-версии 6,74-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+, процессором Dimensity 700, тройной основной камерой (13, 2 и 2 Мп), фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Цены на Honor Play 6T: 8/128 Gb памяти за 188 долларов и 8/256 Gb за 220 долларов. Старт продаж назначен на 15 апреля. Аппарат будет предложен в черном, синем и серебристом цветовом исполнении.