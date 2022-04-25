Представлены смартфоны OPPO K10 Pro и K10 5G

Компания OPPO представила новый смартфон K10 Pro, а также 5G-версию модели K10, получившую новейший процессор MediaTek и поддержку более мощного блока питания, чем у базовой модификации.

OPPO K10 Pro оборудован 6,62-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz, частотой отклика сенсорного слоя 720 Hz, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и встроенным сканером отпечатков пальцев. Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. В состав основной камеры вошли датчики разрешением 50 Мп (IMX766, f/1.8, OIS), 8 Мп (широкоугольная оптика, f/2.2) и 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 80-ваттной технологии быстрой зарядки SuperVOOC. По заявлению производителя, батарея восполняет свою емкость до 100% за 31 минуту. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C и стереодинамики. Аппарат функционирует на базе Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1

Цены на смартфон OPPO K10 Pro:

8/128 Gb – 384 доллара;

8/256 Gb – 430 долларов;

12/256 Gb – 492 доллара.

OPPO K10 5G получил 6,59-дюймовый дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Hz, частотой отклика сенсорного слоя 240 Hz и пиковой яркостью 600 кд/м2. Новинка стала первым в мире аппаратом с процессором MediaTek Dimensity 8000 Max. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,75 GHz, графический ускоритель Mali-G610 и модем 5G. Конфигурации памяти аналогичные Pro-версии.

В состав тройной основной камеры входят датчики на 64, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной зарядки SuperVOOC. Есть модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездо и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

Цены на смартфон OPPO K10 5G:

8/128 Gb – 307 долларов;

8/256 Gb – 338 долларов;

12/256 Gb – 384 доллара.

Обе модели поступят в продажу в Китае 28 апреля.