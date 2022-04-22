Представлены смартфоны Motorola Moto G Stylus 5G (2022) и Moto G 5G

Компания Motorola представила новую версию смартфона Moto G Stylus 5G и бюджетную модель Moto G 5G. Оба телефона поставляются с Android 12, после чего Motorola обещает дополнительное обновление ОС.

Moto G Stylus 5G (2022) стал лучше своего предшественника, но при этом довольно ощутимо подорожал. Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Hz. В его основе лежит процессор Snapdragon 695, который работает в связке с 8 Gb оперативной памятью и 256 Gb флэш-памятью. Эта версия выйдет в США, но на других рынках будут также доступны модификации с меньшим объемом памяти.

Основная камера тройная, с датчиками разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширокоугольная) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч. Габариты составляют 169 х 75,8 х 9,3 мм, вес — 215 гр.

Цена Moto G Stylus 5G (2022) составляет 499 долларов. Для сравнения: прошлая версия стоила 399 долларов. Смартфон поступит в продажу 28 апреля.

Moto G 5G нового поколения оснащен экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенной – 256 Gb. Есть слот для карт microSD. В основную камеру входят датчики на 50, 12 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Емкость аккумулятора 5000 мАч.

Цена Moto G 5G составляет 399 долларов, поступит в продажу 19 мая.