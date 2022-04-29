Представлены smart-часы Huawei Watch GT 3 Pro с функцией снятия ЭКГ

Компания Huawei представила новые smart-часы под названием Watch GT 3 Pro. Устройство доступно в двух размерах корпуса 46 мм (титан) и 43 мм (керамика) с диаметром AMOLED-экрана 1,43 дюйма и 1,32 дюйма соответственно. Обе версии имеют покрытие из сапфирового стекла.

Huawei Watch GT 3 Pro способны снимать электрокардиограмму (ЭКГ), кроме того, ведется мониторинг изменений частоты сердечных сокращений, содержания кислорода в крови, уровня стресса и пр. Часы могут отслеживать качество сна и измерять температуру тела.

Доступны более 100 спортивных режимов, в том числе 18 профессиональных (например, загружены карты для более чем 300 полей для гольфа). Корпус часов защищен от влаги (5 ATM).

Часы получили возможность управлять музыкальным плеером и работой камеры на смартфоне, отображать прогноз погоды, будильник, секундомер, таймер, режим фонарика, а также возможность оплаты проезда и покупок по NFC.

Время автономной работы у старшей версии достигает 14 дней (8 дней при большой нагрузке), у младшей — 7 дней (четыре дня). Есть функция быстрой зарядки: по заявлению производителя, за 10 минут у розетки гаджет восстановит 25% емкости АКБ. Применяется программная платформа HarmonyOS.

Компания также показала специальную версию новинки с приставкой Porsche Design — от базовой модели устройство отличается оформлением корпуса и типом браслета.

Цена smart-часов Huawei Watch GT 3 Pro составляет 380 долларов за титановую версию и 455 долларов за керамическую, версия Porsche Design – 710 долларов. В продажу новинки поступят 5 мая.