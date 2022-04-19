Представлена вертикальная эргономичная мышь Logitech Lift

Компания Logitech представила новую беспроводную мышь с вертикальным конструкцией, которая снижает нагрузку на кисть. Lift Vertical Ergonomic Mouse была разработана после нескольких сеансов пользовательского тестирования с участием лаборатории Logitech Ergo Lab и получила одобрение ведущих эргономических организаций.

Мягкая резиновая рукоятка и удобная подставка для большого пальца позволяют комфортно работать в течение нескольких часов. Вертикальная конструкция с углом наклона 57 градусов дает правшам и левшам удобный хват и снимает напряжение с запястья, способствуя более естественной позе предплечья в течение дня. Бесшумное магнитное колесо SmartWheel обеспечивает скорость и точность для точного построчного редактирования или быстрой прокрутки длинных документов. Часть пластиковых деталей Lift изготовлена из переработанного пластика (PCR) 70 % и 30 % графита.

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Вес устройства составляет 125 гр. Максимальное разрешение датчика — 4000 dpi. Мышь имеет две основные кнопки, колесо прокрутки, кнопку переключения DPI и две кнопки под большой палец. В нижней части расположена кнопка для переключения между тремя устройствами. По заявлению производителя, время автономной работы может достигать двух лет.

На выбор доступны три цветовых решения: графитовый, белый и розовый. Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse уже поступила в продажу по цене 70 долларов. Также можно заказать версию для левшей.