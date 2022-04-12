12.04.2022

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Представлен смартфон среднего уровня OPPO A57 5G

OPPO A57 5G

Ассортимент смартфонов среднего ценового сегмента компании OPPO пополнила новая модель под названием A57 5G. Новинка оснащена IPS-экраном с диагональю 6,56 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Заявлен 100% охват цветовой гаммы DCI-P3.

OPPO A57 5G стал первым устройством бренда с процессором MediaTek Dimensity 810 с интегрированным модемом 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 128 Gb (для версии с 6 Gb ОЗУ — UFS 2.1, для 8 Gb ОЗУ — UFS 2.2).

В основной камере используются датчики с разрешением 13 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч (зарядка мощностью 10 Вт). Есть поддержка двух SIM-карт, сетей 5G, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. В оснащение также входят порт USB-C, 3,5 мм аудиоразъем, боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Работает аппарат под управлением ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Габариты составляют 75,1 x 163, 8 x 7,99 мм, вес – 186 гр.

Цена смартфона OPPO A57 5G в версии 8/128 Gb составляет ориентировочно 235 долларов, цена базового варианта 6/128 Gb не называется, но ожидается, что она будет примерно 200 долларов.

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