Представлен смартфон Realme V23 с 256 Gb флеш-памяти в базовой версии

Компания Realme представила смартфон среднего уровня V23. Отличительной чертой модели стало то, что даже младшая версия гаджета оснащается накопителем большого объема. Такого нет даже у флагманов на Snapdragon 8 Gen 1.

Realme V23 оборудован 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 810. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенного накопителя — 256 Gb.

Основная камера состоит из двух модулей разрешением 48 и 2 Мп. Фронтальная камера – 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть стандартный 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Android 12. Габариты составляют 163,8 х 75,1 х 8,0 мм, вес — 186 гр.

Realme V23 будет предложен в черном и градиентном цветовых решениях. Цена базовой версии 8/256 Gb составляет 266 долларов, вариант 12/256 Gb – 298 долларов. Смартфон уже поступил в продажу в Китае с сегодняшнего дня.