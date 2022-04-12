Представлен смартфон Moto G52: экран 90 Hz и процессор Snapdragon 680 от 250 евро

Компания Motorola представила на европейском рынке смартфон Moto G52. Аппарат получил AMOLED-экран диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Экран занимает 86,9% площади фронтальной панели.

Аппаратной основой смартфона служит процессор Qualcomm Snapdragon 680. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE, поддержки 5G нет. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя – 128 или 256 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD. Основная камера включает датчик на 50 MP (f/1.8), 8 Мп (f/2.2) блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп (f/2.4) макромодуль. В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана располагается 16 Мп селфи-камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной зарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, контроллер NFC, гнездо для наушников 3,5 мм и стереодинамики. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP52. Габариты составляют 160,1 × 74,5 × 8 мм, вес — 169 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12.

В ближайшее время смартфон Moto G52 поступит в продажу на европейском рынке по цене от 250 евро. Аппарат будет предложен покупателям в двух цветовых исполнениях корпуса — Charcoal Gray и Porcelain White.