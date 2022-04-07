Представлен smart-телевизор OnePlus TV 43 Y1S Pro с экраном 4К за 400 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент smart-телевизоров моделью TV 43 Y1S Pro. Новинка получила 43-дюймовую панель с разрешением 3840 × 2160 пикселей (формат 4K). Заявлена поддержка HDR10+, HDR10 и HLG.

Телевизор построен на базе MediaTek MT9216, объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость флеш-накопителя — 8 Gb.

OnePlus TV 43 Y1S Pro получил поддержку технологии MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), которая призвана компенсировать размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0 LE, три интерфейса HDMI, два порта USB и контроллер Ethernet. Мощность аудиосистемы составляет 24 Вт. Предустановлена ОС Android TV 10 с фирменной надстройкой OxygenPlay 2.0. Есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

Цена smart-телевизора OnePlus TV 43 Y1S Pro составляет 400 долларов.