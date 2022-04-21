21.04.2022

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Представлен Redmi 10 Power – 8 Gb ОЗУ и аккумулятор на 6000 мАч за 195 долларов

Redmi 10 Power

Компания Xiaomi представила в Индии смартфон среднего уровня Redmi 10 Power. Как понятно из названия, аппарат получил аккумулятор большой емкости.

Redmi 10 Power оборудован 6,7-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz. Значение яркости составляет 400 кд/м2. За защиту от повреждений отвечает стекло Corning Gorilla Glass 3. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя – 128 Gb, которую можно дополнить картой microSD. Есть поддержка технологии расширения ОЗУ — за счет виртуального раздела, создаваемого во флеш-памяти, можно увеличить ее на 3 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп. Аппарат получил мощную аккумуляторную батарею емкостью 6000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Для разблокировки смартфона используется сканер отпечатков пальцев, встроенный в модуль основной камеры. Есть стандартный разъем для наушников. Толщина устройства составляет 9,13 мм, вес — 203 гр. Новинка функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 13.

Аппарат представлен в цветовых исполнениях Power Black и Sporty Orange, при этом тыльная часть корпуса имеет покрытие из искусственной кожи. Цена смартфона Redmi 10 Power составляет 195 долларов, дата начала продаж будет объявлена позднее.

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