Представлен ноутбук Realme Book Prime: 2K-дисплей и процессор Intel Tiger Lake-H

Компания Realme представила портативный компьютер Book Prime. Устройство использует аппаратную платформу Intel Tiger Lake и операционную систему Windows 11. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном и обладает разрешением 2160 × 1440 точек (формат 2К). Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Максимальная яркость достигает 400 кд/м2.

В основе Realme Book Prime лежит четырехядерный процессор Intel Core i5-11320H. Максимальная тактовая частота оставляет 4,5 GHz. За графику отвечает контроллер Intel Xe. Используется жидкостное охлаждение нового поколения. Объем оперативной памяти LPDDR4 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя NVMe – 512 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи емкостью 54 Втч достигает 12 часов. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, интерфейсы USB-C 3.2 Gen 2 (×2), USB-A 3.1 Gen 1, Thunderbolt 4 / USB 4, 3,5-мм аудиогнездо, веб-камера формата 720p и клавиатура с подсветкой. Габариты составляют 307,21 × 228,96 × 14,9–15,5 мм.

Новинка будет предлагаться покупателям в цветовых исполнениях Real Blue, Real Grey и Real Green. Цена составляет ориентировочно 855 долларов.