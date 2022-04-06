Представлен маршрутизатор Redmi AX6000

Бренд Redmi представил в Китае новый маршрутизатор Redmi AX6000. Роутер позиционируется как преемник AX3000, выпущенный в прошлом году.

AX6000 — первый маршрутизатор бренда Redmi с 8-канальным усилителем сигнала. Роутер с поддержкой полосы пропускания 160 MHz построен на базе четырехъядерного MediaTek Filogic 830 с тактовой частотой 2,0 GHz и оснащен 512 Gb оперативной памяти. Его суммарная пропускная способность в диапазонах 2,4 и 5 GHz составляет до 6000 Мбит/с. По заверению производителя, по сравнению с AX3000 он предлагает вдвое большую скорость, а дальность действия увеличена на 40%.

Роутер поддерживает подключение до 248 устройств одновременно, имеет четыре адаптивных сетевых коннектора и поддерживает агрегацию портов LAN, а также возможность настройки IPTV.

Цена Redmi AX6000 в Китае составляет 77 долларов.