Представлен компактный планшет Realme Pad Mini

Китайская компания Realme официально представила планшет Pad Mini. Устройство оснащено 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340 × 800 пикселей и тонкими рамками. Корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Планшет построен на базе однокристальной системы Unisoc T616 с восьмиядерным процессором и графическим блоком Mali-G57 MP1. Фронтальная камера имеет 5 Мп сенсор (F/2,2). Датчик основной камеры получил разрешение 8 Мп (f/2.0).

Аккумулятор устройства имеет емкость 6400 мАч и поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Соответствующий адаптер питания идет в комплекте. Также есть поддержка обратной проводной зарядки. В оснащение входят модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Порт USB-C находится внизу, рядом с аудиоразъемом 3,5 мм. Есть слот MicroSD для расширения памяти до 1 Tb. Работает планшет на базе Android 11. Габариты составляют 211,8 х 124,48 х 7,6 мм, вес – 372 гр.

Realme Pad Mini уже доступен для предварительного заказа в сером или синем цвете. Цена составляет 195 долларов за версию с 3/32 Gb памяти, модификация 4/64 Gb будет предложена за 235 долларов.