Представлен флагманский игровой смартфон POCO F4 GT

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил флагманский игровой смартфон F4 GT. Модель является глобальной версией вышедшего в феврале в Китае Redmi K50 Gaming Edition – никаких отличий нет, как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Единственным отличием стала палитра расцветок: черная и серебристая у них общие, а голубой вариант заменили на желтый.

POCO F4 GT оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а частота опроса сенсорного слоя — 480 Hz. Дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета и прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 с фирменной системой охлаждения на базе двух испарительных камер с общей площадью рассеивания тепла в 4860 мм2. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя стандарта UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная, с датчиками на 64 Мп (Sony IMX686), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, 120°) и 2 Мп (макромодуль). В отверстии вверху по центру экрана расположена фронтальная камера разрешением 20 Мп (Sony IMX596). Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. В оснащение также входят Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модуль NFC, стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos, ИК-порт для управления бытовой техникой и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани. Смартфон получил выдвижные магнитные клавиши-курки и усовершенствованный вибромотор CyberEngine для улучшения тактильной отдачи. Габариты составляют 162,5 x 76,7 x 8,5 мм, вес 210 гр. Аппарат работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Базовая версия смартфона с 8/128 Gb памяти будет стоить 599 евро, а вариант с 12/256 Gb – 699 евро. Для первых покупателей будут предусмотрены скидки. Международные продажи POCO F4 GT стартуют в период с 28 апреля по 7 мая.