Представлен электрокроссовер Lexus RZ

Представлен электрический кроссовер Lexus RZ — первый электромобиль, разработанный инженерами Lexus с нуля. Кроме того, модель не имеет версии с ДВС. Кроссовер построен на базе платформы e-TNGA, разработанной в сотрудничестве с Toyota и Subaru. Система высокопроизводительного электронного моста (eAxle) включает в себя передний двигатель мощностью 150 кВт и задний блок мощностью 80 кВт. Аккумуляторная батарея емкостью 71,4 кВт ч обеспечивает запас хода до 450 км (методика измерения J-WLTC). С 0 до 100 км/ч Lexus RZ разгоняется за 5,6 сек, а заявленная максимальная скорость ограничена до 160 км/ч из соображений безопасности.

Габариты авто составляют 4805 × 1895 × 1635 мм, колесная база — 2,85 м. Электромобиль оснащен 18-дюймовыми колесами (также будет доступен вариант с 20-дюймовыми колесами).

Реализована новая система активного полного привода Direct4, которая оптимизирует распределение тяги между колесами на основе данных, получаемых от размещенных в конструкции датчиков. По словам разработчиков, система Direct4 обеспечит «превосходные ходовые качества» и «более тесную связь между человеком и машиной».

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Базовая версия электромобиля имеет стандартное рулевое колесо, опционально Lexus RZ будет поставляться с рулевым колесом в форме штурвала, связанным с новой эксклюзивной системой Steer by Wire. На приборной панели располагается 14-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления, а сама информационно-развлекательная система поддерживает управление с помощью голосовых команд. В топовой комплектации имеется электрохромная панорамная крыша.

Электрокроссовер также получит пакет Lexus Safety System+ 3.0, включающий систему Pre-Collision, которая отправляет предупреждение, если водитель отвлекается, чтобы избежать аварии. Динамический радарный круиз-контроль использует автоматическое торможение в зависимости от внимания водителя и расстояния до находящегося поблизости автомобиля. Предупреждение о выходе из полосы движения включает помощь при рулевом управлении, в то время как система аварийной остановки включает аварийную сигнализацию.

Покупателям будет предложено три варианта цвета салона: Orange, Palomino и Dapple Grey/Black. Lexus RZ поступит в продажу на американском рынке до конца этого года, цена пока не объявлена.