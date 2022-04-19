Представлен доступный 4K-телевизор OPPO K9x

Кроме бюджетной модели смартфона A55s 5G, компания OPPO представила в Китае доступный smart-телевизор K9x. 4K-телевизор оснащен 65-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Hz и максимальной яркостью 280 нит. Охват цветового пространства NTSC заявлен на уровне 70%, значение DeltaE — менее 2 единиц.

OPPO K9x работает на четырехъядерном процессоре MediaTek в связке с 2 Gb оперативной памяти и накопителем емкостью 16 Gb. Есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и стереодинамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Sound. Предусмотрен специальный детский режим. Работает новинка под управлением ColorOS TV.

Цена в Китае составляет ориентировочно 350 долларов.