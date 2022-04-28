Представлен бизнес-ноутбук Dell Latitude 9330 с дополнительными кнопками на тачпаде

Компания Dell представила бизнес-ноутбук Latitude 9330. Одной из ключевых особенностей устройства стал трекпад, который включает несколько специальных кнопок для управления конференциями. Новинка стала первой 13-дюймовой моделью в фирменной серии, а также самым тонким ноутбуком Latitude. Благодаря 360-градусному шарниру ноутбук можно использовать в качестве планшета.

Dell Latitude 9330 выполнен в алюминиевом корпусе с толщиной от 8 до 14 мм в разных местах. Вес составляет 1,27 кг. 13,3-дюймовый экран ноутбука имеет разрешение 2560 х 1600 пикселей (16:10), яркость до 500 нит и охват 100% цветового пространства sRGB. Применяется стекло Gorila Glass 6.

Топовая модификация включает процессор Intel Core i7 vPro 12-го поколения с графикой Iris Xe, 32 Gb оперативной памяти LPDDR5-5200 и NVMe-накопитель объемом 1 Tb.

Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи на 50 Вт/ч, есть поддержка быстрой зарядки ExperessCharge 2.0 (65 Вт). В оснащение входят LTE/5G (опционально), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 × Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-C, слот для SIM (опционально), аудиоразъем. Есть веб-камера с затвором, на клавиатуре предусмотрен аппаратный выключатель. За безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания. Используется операционная система Windows 11 Home/Pro.

В верхней части сенсорной панели есть четыре светодиодные кнопки, которые пригодятся при общении через видеомессенджеры. Они отвечают за управление микрофоном, веб-камерой, чатом и функцией совместного использования экрана, и исчезают при завершении звонка.

Продажи Dell Latitude 9330 в США начнутся в июне, цена пока не объявлена.