Представлен 50-дюймовый 4К-телевизор Xiaomi OLED Vision TV

Компания Xiaomi сегодня в Индии представила smart-телевизор OLED Vision TV. Корпус новинки выполнен из металла, толщина составляет 4,6 мм. Телевизор выполнен в безрамочном дизайне, а соотношение экрана к корпусу составляет 97%.

Устройство оснащено OLED-панелью диагональю 50 дюймов, разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей) и кадровой частотой 120 Hz. Дисплей поддерживает режим True 10-bit Filmmaker Mode, коэффициент контрастности — 1 500 000:1. Есть поддержка технологий IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ и MEMC Reality Flow. Заявлено 98,5% охвата цветового пространства DCI-P3.

Используется 4-ядерный процессор MediaTek на базе архитектуры ARM Cortex-A73. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb.

Xiaomi OLED Vision TV оснащен аудиосистемой мощностью 30 Вт с четырьмя активными и четырьмя пассивными излучателями. Реализована поддержка Dolby Atmos и DTS-X. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, сетевой контроллер Ethernet, три интерфейса HDMI 2.1, два порта USB, разъем для наушников 3,5 мм и оптический порт. Установлена операционная система Android TV 11 с надстройкой Patchwall. Есть поддержка Google Assistant.

Xiaomi OLED Vision TV поступит в продажу в Индии 19 мая по цене ориентировочно 1200 долларов. На телевизор предоставляется 3-летняя гарантия.