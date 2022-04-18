Предприниматели впервые в Азербайджане смогут принимать платежи с помощью смартфона

Kapital Bank впервые в Азербайджане запустил для юрлиц и предпринимателей услугу Mobile POS. Новая услуга, запущенная совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, позволит субъектам бизнеса принимать с помощью смартфона оплаты с карт, смарт-часов, стикеров и других бесконтактных платежных инструментов без участия традиционного POS-терминала. Сервис Mobile POS разработала международная ИТ-компания IBA Group.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь смартфон с операционной системой Android и модулем NFC, а также быть пользователем системы Müştəri Bank. Услуга Mobile POS будет полезна в первую очередь малому бизнесу (парикмахерские, ателье, курьерские службы, такси, мастерские по ремонту обуви, киоски, пищевой сектор, продуктовые и овощные магазины и т. д.), которому не придется приобретать и устанавливать у себя полноценный POS-терминал. К услуге можно подключиться без посещения офисов Kapital Bank и совершенно бесплатно онлайн через мобильное приложение Muştəri Bank.

Для подключения услуги предпринимателям необходимо указать соответствующую информацию о предприятии и пользователях, а уполномоченное лицо должно подписать заявку с помощью электронной подписи ASAN İmza. После завершения подключения уполномоченному лицу будет отправлено электронное письмо и уведомление. Пользователи услуги Mobile POS, наряду с приемом платежей, также могут просматривать историю транзакций и информацию о текущих терминалах. В ближайшем будущем нововведение будет внедрено и для пользователей других операционных систем.

C помощью Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться различными банковскими услугами, такими как: срочные переводы, платежи в бюджет, открытие расчетного счета онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, оформление доставки зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, оформление заявок на кредитные продукты онлайн (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.