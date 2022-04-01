Полноценный релиз Vampire: The Masquerade – Bloodhunt состоится 27 апреля

Разработчики шведской студии Sharkmob AB объявили дату полноценного релиза условно-бесплатной вампирской королевской битвы Vampire: The Masquerade – Bloodhunt — 27 апреля на PC и PS5

Игра находилась в раннем доступе Steam с сентября прошлого года. Разработчики выпустили ряд обновлений и основываясь на отзывах игроков, внесли немало изменений в проект. В итоге Bloodhunt решили перенести на начало 2022 года.

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PS5-версия игры Vampire: The Masquerade – Bloodhunt предложит два режима работы (4K и 30 кадров/с или 1440p и 60 кадров/с), поддержку 3D-звука, а также возможности контроллера DualSense (адаптивные триггеры, тактильная отдача, динамика, световая панель).

Все игроки, оформившие предзаказ проекта на консоли получат 100 косметических предметов и набор местный валюты размером в тысячу жетонов.