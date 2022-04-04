Полезные инструменты для SEO-специалиста

Те, кто создает собственный web-сайт или занимается их разработкой на заказ, должны быть уверены, что используют лучшие SEO-инструменты. Сайту нужны посетители, чтобы он служил своей цели, а один из наиболее эффективных способов их получить — обеспечить эффективную оптимизацию ресурса для поисковых систем, что позволит ему появляться на первых страницах результатов поисковых систем, таких, как Google или Bing.

Способы работы поисковых систем значительно изменились за последние годы и SEO значительно эволюционировал, но по-прежнему важно, чтобы web-страницы имели уникальные заголовки, метаописания и заголовки ключевых слов, отражающих их содержание. Существует масса инструментов, предлагающих широкий спектр разнообразных функций, но наша статья познакомит вас с лучшими из них. Мы включили в обзор как бесплатные, так и платные инструменты, которые в совокупности охватывают весь процесс SEO. Начнем с насыщенных функционалом платных инструментов, но вы сразу можете перейти ко второй части статьи, если вас интересуют только бесплатные SEO-инструменты.

Лучшие платные SEO-инструменты

1. Moz Pro

Лучший SEO-инструмент в целом.

Сайт: https://moz.com

Плюсы:

широкий выбор инструментов,

огромное количество данных,

отличная поддержка сообщества.

Moz Pro возглавляет наш список лучших SEO-инструментов. Это не один инструмент, а целый пакет SEO-инструментов и наиболее полный набор инструментов. Несмотря на это, у него очень простой в использовании визуальный интерфейс, который идеально подходит для новичков в SEO. Правда, его глубина и количество функций поначалу могут показаться ошеломляющими. Возможности экспорта данных, работа с API, анализ ссылок и социальный мониторинг делают это решение всеобъемлющим для проведения SEO-кампании. Экспорт данных из его инструментов включает расширенные технические функции SEO.

Набор инструментов Moz Pro поставляется с глубоким поисковым роботом для аудита вашего сайта. Это обеспечивает обновление ваших данных примерно раз в неделю и отображение их в пользовательском интерфейсе, который проинформирует вас об ошибках, а также предупредит и уведомит о необходимых действиях. Вы можете отслеживать рейтинг своего сайта по сотням или тысячам ключевых слов, а инструмент исследования ключевых слов поможет решить, какие ключевые слова и комбинации ключевых слов могут быть лучшими для вас. Moz Pro также имеет инструмент анализа обратных ссылок, предлагающий разнообразные показатели. Этот инструмент оценивает объемы поиска и объединяет данные, собранные из рейтингов Bing по местоположению и через собственный источник данных о ссылках.

Однако, одним из самых больших преимуществ Moz Pro является большое сообщество, которое является отличным источником помощи не только в начале работы, когда необходимо разобраться с набором инструментов, но и для получения советов по более широким темам поискового маркетинга. Moz Pro предлагает стандартный план за 99 долларов в месяц для доступа к своим основным инструментам. Для полного доступа к инструменту исследования ключевых слов стоимость подписки составит 179 долларов в месяц. Кроме того, все планы имеют скидку в 20%, если вы производите оплату за год вперед. Доступна и бесплатная пробная версия. Также Moz Pro предлагает несколько бесплатных инструментов.

2. SEMRush

Еще один лучший SEO-инструмент.

Сайт: www.semrush.com

Плюсы:

полный набор инструментов,

анализирует показатели конкурентов,

информационная панель.

Минусы:

сложная терминология.

SEMrush также предлагает достаточно большой набор SEO-инструментов с подробным анализом ключевых слов, аналитикой трафика, сводкой о ваших доменах и даже с инструментами для сравнения с конкурентами. Инструмент On-Page SEO Checker позволяет отслеживать рейтинг вашего сайта в поиске и получать рекомендации по повышению производительности. Аналитика трафика и анализ обратных ссылок с других web-сайтов показывают, откуда приходят ваши читатели, а анализ конкурентов показывает, как ваши страницы ранжируются по сравнению с ними. Это касается как результатов поиска, так и таких вещей, как средняя продолжительность сеанса и показатель отказов, и позволяет сравнивать основные маркетинговые каналы сразу у нескольких конкурентов. SEMrush отлично подходит для выявления стратегий конкурентов, позволяя вам определить конкретные ключевые слова, на которые они нацелены.

Поначалу SEMrush может показаться немного сложным для обучения из-за его склонности использовать жаргонные выражения, но вам не потребуется много времени, чтобы разобраться с этими терминами. Подписка на пакет «Pro», покрывающий доступ ко всем инструментам, а также позволяющий отслеживать до 5 проектов и 500 ключевых слов, стоит 119,95 доллара в месяц. Более дорогие варианты доступны для агентств и компаний, которые управляют большим количеством сайтов.

3. Ahrefs

Надежный SEO-инструмент для профессионалов.

Сайт: https://ahrefs.com

Плюсы:

массивный индекс web-ссылок,

хорошие уроки и поддержка,

расширенные инструменты фильтрации.

Минусы:

интерфейс не рассчитан на новичков.

Основным конкурентом SEMrush является Ahrefs — один из самых популярных SEO-инструментов среди web-разработчиков. У него самый большой индекс обратных ссылок среди лучших SEO-инструментов: проиндексировано более 295 миллиардов страниц и более 16 триллионов обратных ссылок. Также у этого инструмента есть проприетарный web-сканер, который уступает только Google по размеру и скорости.

Ahrefs предлагает центральную панель инструментов, в которой обобщаются рейтинг, трафик и обратные ссылки. Оттуда у вас есть ссылки на пять основных SEO-инструментов Ahrefs. Как и у SEMrush, здесь есть инструменты для мониторинга ваших конкурентов. Сервис также подкреплен подробной документацией и учебными пособиями, что делает его доступным для новичков. Ahrefs дает доступ к ряду бесплатных инструментов, включая проверку ключевых слов и обратных ссылок. Для полного набора профессиональных SEO-инструментов цены разумны и начинаются с 99 долларов за план «Lite» для 1 пользователя. Мониторинг ссылок Ahrefs осуществляет чрезвычайно быстр. Также сервис предлагает очень мощный API.

4. Majestic

Лучший SEO-инструмент для анализа обратных ссылок.

Сайт: https://majestic.com

Плюсы:

огромное количество данных,

отличный анализ обратных ссылок.

Минусы:

нет интеграции с Google Analytics,

функция Site Explorer немного устарела.

Сильной стороной Majestic во многом являются обратные ссылки (ссылки с других сайтов на ваш сайт). Эти ссылки имеют большое влияние на эффективность SEO и в значительной степени зависят от авторитета ссылающегося сайта. Для более глубокого анализа ваших обратных ссылок Majestic располагает огромным объемом данных. Вы можете выполнять поиск в «Fresh Index», который сканируется и обновляется в течение дня, и в «Historic Index» для сверхбыстрого поиска.

Подписка на версию «Lite» стоит 50 долларов в месяц и предлагает массовую проверку обратных ссылок, запись ссылающихся доменов, IP-адресов и подсетей, а также встроенный «Site Explorer» Majestic, который предоставляет обзор сайта. Правда, некоторые считают, что эта функция немного устарела. Также обратите внимание, что у Majestic нет интеграции с Google Analytics.

5. SEO Spider

Лучший SEO-инструмент для сканирования сайта.

Сайт: www.screamingfrog.co.uk/seo-spider

Плюсы:

используется многими разработчиками и крупными сайтами,

отличные возможности сканирования,

синхронизируется со сторонними приложениями, такими как Google Analytics.

Минусы:

ограниченная бесплатная версия,

сложный интерфейс.

SEO Spider от Screaming Frog — это поисковый робот, который помогает выявить проблемы с доступностью SEO. Он поставляется с мощной фильтрацией для устранения определенных проблем, таких, например, как отсутствующий код отслеживания Google Analytics. Вы можете выполнить быстрый поиск URL-адресов и просканировать свой сайт, чтобы проверить наличие неработающих страниц, что избавит вас от необходимости делать это вручную, чтобы проверить возможные ошибки 404. Вы также можете проверить наличие страниц с отсутствующими тегами заголовков, дубликатами метатегов, тегами неправильной длины и количеством ссылок, размещенных на каждой странице. SEO Spider также имеет отличный генератор карты сайта.

Предлагается как бесплатная, так и платная версии SEO Spider. Бесплатная версия содержит большинство основных функций, таких как сканирование перенаправлений, но имеет ограничение сканирования в пределах до 500 URL-адресов, что делает эту функцию подходящей только для небольших доменов. Платная версия стоит 180 долларов в год и включает в себя более продвинутые функции, а также бесплатную техническую поддержку.

6. Advanced Web Ranking

Простой в использовании инструмент ранжирования сайта.

Сайт: www.advancedwebranking.com

Плюсы:

легко использовать,

полезные фильтры.

Минусы:

сосредоточен только на ключевых словах,

ограниченные маркетинговые функции.

Advanced Web Ranking — это web-решение для запланированного локализованного ранжирования, мониторинга ссылок и исследования ключевых слов. Это хороший начальный вариант для мониторинга эффективности поиска по ключевым словам, отслеживания обычных и платных поисков из любого места и с любого устройства. Вы можете легко настраивать отчеты с помощью редактора WYSIWYG, чтобы представить подробную картину о тенденциях для внутреннего использования или представления клиентам.

Сервис также обеспечивает анализ конкурентов с полезным параллельным мониторингом производительности SERP. Стартовый пакет стоит 49 долларов в месяц и предлагает возможность осуществления 2000 еженедельных поисков по ключевым словам, анализ конкурентов, интеграцию с Google Analytics и неограниченное количество проектов и пользователей.

Лучшие бесплатные SEO-инструменты

7. Google Search Console

Лучший бесплатный SEO-инструмент.

Сайт: https://search.google.com/search-console/about

Плюсы:

идеально подходит для начинающих,

легкий доступ к ключевым показателям,

бесплатная поддержка.

Минусы:

ограниченные возможности.

Google Search Console — это бесплатное и очень доступное введение в SEO, которое идеально подходит для тех, кто хочет улучшить SEO своего личного web-сайта, блога или сайта небольшой компании. Платформа исключительно удобна для пользователя и, хотя она ограничена, обладает множеством функций. С одной стороны, вы получаете много ключевой информации о своем сайте, в том числе сведения о производительности собственной индексации в Google и уведомления о потенциальных проблемах, таких как спам-ссылки и устаревший контент. Вы можете сообщить о спаме и попросить Google пересмотреть наложенные на ваш сайт санкции. Search Console регулярно пополняется новыми инструментами, а помощь и советы можно получить у сообщества web-мастеров. К тому же, кто лучше позаботится о том, чтобы ваш сайт был удобен для самого Google?

Есть также сервис Google Trends, который предоставляет вам информацию о ключевом слове, но также предлагает полезную информацию о тенденциях по этой теме. Вы можете искать ключевые слова в любой стране и получать информацию, такую как популярные и растущие запросы, интерес с течением времени и географическое положение в зависимости от интереса. Еще один совет для поиска по ключевым словам — просто введите ключевые слова в Google и посмотрите, что появится в поле автозаполнения. Это может дать вам представление о том, как люди ищут эти слова.

8. SEOquake

Лучшее бесплатное SEO-расширение для браузера.

Сайт: www.seoquake.com/index.html

Плюсы:

ненавязчивый и простой в использовании,

совместимость с Chrome, Firefox и Opera

Минусы:

минимальное объяснение принципов работы.

SEOquake — это бесплатное расширение для браузеров Chrome, Firefox и Opera. Оно выглядит очень аккуратно и ненавязчиво, располагаясь в виде значка на панели браузера. Нажмите на него, когда вы просматриваете сайт, и в правом верхнем углу экрана появится краткий обзор с подробным описанием рейтинга Alexa, который измеряет популярность сайта, а также индексы Google и Bing.

Есть вкладки, которые можно изучить для базового общего аудита и диагностики сайта, плотности ключевых слов, а также внутренних и внешних ссылок. Если у вас есть учетная запись SEMrush, вы можете подключить и ее, чтобы получить анализ обратных ссылок с этого сервиса. Интерфейс довольно минималистичен, что делает его незаметным и удобным для навигации, хотя отсутствие пояснений к параметрам может немного сбить с толку новичков в SEO. Кроме того, SEOquake не хватает углубленного анализа, предлагаемого платными инструментами, но для бесплатного быстрого повседневного инструмента для базового SEO-анализа прямо в вашем браузере он, безусловно, может быть очень полезным.

9. Bing Webmaster Tools

Собственный SEO-инструмент Bing с рядом функций.

Сайт: www.bing.com/toolbox/intermediatelogin

Плюсы:

широкий спектр функций, доступных бесплатно,

быстрый и простой в использовании,

плавный интерфейс.

Минусы:

исследование ключевых слов нуждается в большом объеме контента.

Крупнейшим поисковым провайдером после Google является Microsoft Bing. В Bing Webmaster Tools есть отличный инструмент подсказки ключевых слов, показывающий вашу среднюю позицию в рейтинге, количество полученных вами кликов и количество показов для этого конкретного ключевого слова. Между тем, инструмент технического SEO-аудита Site Scan может выявить распространенные проблемы, такие как отсутствие тегов метаописания, длинных тегов заголовков, отсутствие атрибутов alt и такие проблемы на странице, как использование нескольких элементов H1. Инструмент также имеет тестер Robots.txt.

Что такое SEO-сканер?

Сканер SEO — это важный инструмент SEO, который может помочь вам выявить и исправить любые проблемы, препятствующие доступу поисковых систем, пониманию и правильному ранжированию вашего сайта. Улучшение сканируемости вашего сайта может помочь ботам поисковых систем понять, о чем ваша страница. Сканеры сайта, предлагаемые некоторыми из описанных нами сегодня SEO-инструментов, предлагают обратную связь в режиме реального времени, чтобы отмечать любые проблемы с вашим сайтом, анализируя URL-адрес, архитектуру сайта, код состояния HTTP, неработающие ссылки, цепочки перенаправлений, метароботов и любые проблемы индексации, такие как ошибки 404, а также вероятность дублирования метаописания и контента, что часто может остаться незамеченным, особенно если у вас большой сайт.

Что такое Alexa Rank?

Одним из терминов, с которым вы, вероятно, столкнетесь в обзоре эффективности вашего сайта в любом SEO-инструменте, является рейтинг Alexa. Это мера популярности web-сайта, которая сравнивает ваш сайт со всеми остальными. Такую возможность нам предлагает компания Amazon. Позиция сайта в рейтинге напрямую зависит от его посещаемости, а при расчете рейтинга сайтов учитываются количество посетителей и просмотров страниц. И чем значение Alexa Traffic Rank меньше — тем выше качество сайта. Рейтинг Alexa основан на данных трафика, полученных от пользователей интернета, у которых установлен в браузере Alexa Toolbar. Кроме того, информация о трафике также поступает с сайтов, на которых установлены счетчики посещений Alexa. Для мирового рейтинга учитываются данные за последние 3 месяца, для регионального — за месяц.