POCO Watch — первые smart-часы бренда

Бренд POCO представил свои первые smart-часы POCO Watch. Это глобальная версия Redmi Watch 2, которые вышли на китайском рынке в октябре прошлого года.

Smart-часы POCO Watch полностью повторяют технические параметры Redmi Watch 2. Устройство оснащено AMOLED-экраном с диагональю 1,6 дюйма и разрешением 360 х 320 пикселей. Доступны более 100 вариантов оформления циферблата.

Есть модуль GPS и датчики ЧСС и SpO2, функция отслеживания стресса, часы также следят за продолжительностью и качеством сна. Ведется подсчет таких стандартных показателей, как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.

Устройство предлагает поддержку более 100 режимов упражнений, включая йогу, бег, езду на велосипеде и ходьбу. Максимальная автономность достигает 14 суток. Часы получили герметичный корпус (5 ATM) — плавать с ними можно, а нырять нежелательно. Вес составляет 31 гр. К часам предлагаются сменные силиконовые ремешки разных цветов.

POCO Watch поступят в продажу 28 апреля по цене 79 евро.