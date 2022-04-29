POCO M4 5G: экран 90 Hz, Dimensity 700 и аккумулятор 5000 мАч за 170 долларов

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил в Индии смартфон M4 5G. Это ребрендинг Redmi 10 5G с некоторыми полезными улучшениями и измененным дизайном.

Смартфон обзавелся рейтингом защиты IP52. Появилась возможность расширить накопитель за счет карт microSD. Добавлена опция реверсивной зарядки, позволяющей использовать смартфон в роли портативной зарядки для аксессуаров. Разрешение фронтальной камеры увеличили с 5 до 8 Мп.

Аппарат оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Hz и частотой дискретизации 240 Hz. Контрастность — 1500: 1. POCO M4 5G построен на базе процессора Mediatek Dimensity 700. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 – 64 или 128 Gb.

В основной используются датчики разрешением 50 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, порт USB-C, стандартный разъем для наушников, ИК-излучатель и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,99 x 76,09 x 8,9 мм, вес — 200 гр. Смартфон работает под управлением MIUI 13 на базе Android 12.

POCO M4 5G доступен в трех цветах, включая характерный для бренда желтый. Цена версии 4/64 Gb составляет 170 долларов, 6/128 Gb — 195 долларов. В продаже в Индии с 5 мая.