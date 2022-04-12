Первый «TEKNOFEST Азербайджан» пройдет при генеральном спонсорстве Azercell

Аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в нашей стране с 26 по 29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики и при генеральном спонсорстве Azercell.

В рамках фестиваля будут проведены технологические конкурсы в 8 номинациях, а также хакатон «Смарт Карабах», саммит стартапов Take Off Baku и чемпионат Европы по киберспорту Rocket League. Компания «Azercell Telecom», которая выступит генеральным спонсором этого масштабного мероприятия, включающего в себя выставку цифровых продуктов и услуг, различные конкурсы в области технологий и развлекательную программу, будет представлена отдельным стендом. Azercell, занимающийся внедрением передовых технологий в Азербайджане на протяжении 25 лет, продемонстрирует на выставке собственные продукты и решения, соответствующие своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности». Во время фестиваля у посетителей стенда Azercell будет возможность познакомиться с новыми и интересными услугами оператора, а также выиграть призы в увлекательных конкурсах.

Помимо этого, на фестивале будут представлены разнообразные услуги организаций-партнеров, а также состоится демонстрация прототипов и STEM-проектов, разработанных молодыми технологами. В рамках фестиваля запланировано проведение выставки беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

Развлекательная программа фестиваля включает показательные полеты пилотов ВВС Азербайджана и известных турецких пилотажных групп «Turkish Stars» и «Solo Turk». Программа «TEKNOFEST Азербайджан» также включает в себя вертикальное флайборд-шоу и прочие водные аттракционы, авиасимуляторы, роботов и многое другое. Кроме того, гости фестиваля в эти дни смогут насладиться выступлениями артистов и музыкантов.

Целью крупнейшего в Турции аэрокосмического и технологического фестиваля, который проводится с 2018 года, является повышение осведомленности об отечественных технологиях, а также предоставление молодежи возможности раскрыть свои знания и навыки.