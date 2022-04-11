PASHA Bank стал первым партнером SİMA

Продолжается процесс интеграции облачной цифровой подписи нового поколения — SİMA, разработанной ООО AzInTelecom, функционирующей в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, в системы учреждений-партнеров. Интеграция в систему PASHA Bank уже завершена, и банк стал первым партнером SİMA.

В рамках партнерства, держатели зарплатных карт PASHA Bank смогут легко оформить кредит наличными посредством нового мобильного приложения банка и получить кредит, подтвердив соответствующие документы цифровой подписью нового поколения — SİMA. Таким образом, не посещая банк, не теряя времени, кредитные средства, выделенные по заявке, будут переведены непосредственно на используемую клиентом зарплатную карту.

В дальнейшем при помощи SİMA можно будет использовать и другие продукты банка.

Посредством новой подписи, наряду с банковскими услугами, можно пользоваться электронными услугами и в других сферах. К ним относятся цифровое правительство, небанковские кредитные организации (НБКО), страхование, операторы мобильной связи, электроника, бытовая техника, ТВ и интернет-провайдеры, одним словом, все области, где применяется электронная подпись.

Отметим, что SİMA имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. Снижение затрат и предотвращение потери времени создают особые преимущества для обоих сегментов. Кроме того, SİMA можно интегрировать в любую систему. А автоматизация позволяет пользователям быстро и с любым количеством подписываться.

Чтобы получить подпись, работающую с мобильным приложением, достаточно скачать приложение SİMA на мобильное устройство и один раз пройти регистрацию. Ожидается, что подпись, расширяющая доступ к цифровым услугам, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Более подробную информацию о SİMA — цифровой подписи можно получить на официальном сайте компании или обратившись в колл-центр 157.