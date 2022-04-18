Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается

В 2022 году «Nar» продолжает сотрудничество с престижным в стране конкурсом знаний «Breyn Rinq». В интеллектуальном соревновании, которое уже стартовало в 19-й раз, участвуют 20 команд, представляющих 9 регионов и 8 ВУЗов Азербайджана. В 19-м сезоне команды соревнуются в 3-х дивизионах, Бакинском, региональном и студенческом. В Бакинском дивизионе всего 4 команды и по 8 команд в каждом из региональных и студенческих дивизионов. В финале сезона встретятся победители дивизионов и команда, выбранная на основе рейтинга. Каждую пятницу в 22:00 на телеканале «İctimai TV» можно следить за острой борьбой знаний между командами.

Следует отметить, что зрители «Breyn Rinq», наблюдающие за соревнованиями в прямом эфире, также имеют возможность ответить на вопросы, и выиграть приз от «Nar». Для этого нужно ответить на специальный вопрос, который озвучивается в прямом эфире, на странице «Nar» в «Twitter».

Мобильный оператор «Nar», отличающийся устойчивыми проектами в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, уже много лет как сотрудничает с проектом «Breyn Rinq». Это сотрудничество также осуществляется в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности «Nar» для поддержки образования и просвещения.