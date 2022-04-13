Открыта регистрация на COMPUTEX 2022 для посетителей со всего мира

Организаторы международной компьютерной выставки COMPUTEX сообщили о том, что в 2022 году мероприятие пройдет в выставочном зале Taipei Nangang с 24 по 27 мая.

В этом году посетители приглашаются к участию в мероприятии COMPUTEX как в онлайн, так и в офлайн формате. Онлайн-регистрация уже открыта для посетителей со всего мира. В этом году выставка посвящена шести актуальным темам: «Ускорение интеллекта», «Подключенный X-опыт», «Цифровая устойчивость», «Инновационные вычисления», «Инновации и стартапы» и «Устойчивое развитие».

Ожидается, что в мероприятии примут участие такие известные компании, как Acer, AMD, Apacer, Arm, ASUS, ATEN, Delta, Gigabyte, IBM, Infineon, Kioxia, Microsoft, MSI, NVIDIA, NXP, Qualcomm, Quanta Cloud Technology (QCT), Supermicro, Texas Instruments, ZOTAC и другие.

Кроме того, некоммерческая организация TAITRA одновременно проведет онлайн-выставку под названием COMPUTEX DigitalGo с 24 мая по 6 июня.