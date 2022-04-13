OPPO представил смартфоны F21 Pro и F21 Pro 5G

Компания OPPO представила смартфоны F21 Pro и F21 Pro 5G. Обе модели похожи как внешне, так и по техническим параметрам.

OPPO F21 Pro оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Установлен процессор Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb. Фронтальная камера получила 32 Мп датчик.

OPPO F21 Pro 5G также оборудован 6,43-дюймовым AMOLED-экраном Full HD+, но его частота обновления равна 60 Hz. Используется процессор Snapdragon 695, объем ОЗУ — 8 Gb, емкость ПЗУ — 128 Gb. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Основная камера у обеих моделей представлена 64 ,2 и 2 Мп датчиками. Питание устройства получают от аккумуляторной батареи емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. Есть порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем, слот для карты microSD и экранный сканер отпечатков пальцев. Работают смартфоны под управлением ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Цена OPPO F21 Pro составляет 300 долларов (в продаже с 15 апреля), а F21 Pro 5G будет предложен покупателям за 355 долларов (в продаже с 21 апреля). Модель F21 Pro доступна в эксклюзивном оранжевом цвете с кожаной задней крышкой.